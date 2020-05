Англия Клатенбърг постави Роналдо и Меси в своя топ 5 и разказа за впечатленията си и отношенията си с тях 08 май 2020 | 13:16 - Обновена Прочетена 566 0



Бившият английски топ съдия Марк Клатенбърг разкри пред "Дейли Мейл" имената на петимата най-добри футболисти, чиито мачове е водил, като също така разказа за своите впечатления и за отношенията си с тях. Това са Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Луис Суарес, Венсан Компани и Гари Спийд. За Кристиано Роналдо "Това, за което най-много му се възхищавах, беше умението му да подобрява играта си, когато отборът му е в труден момент. Свирих му, когато беше млад във Висшата лига, а след това и в Мадрид, като винаги се справяше. Знаеш, че споделяш един терен с уникален играч, който може да промени развоя на мача за един миг. Разбирах се много добре с него. Когато се качвах за медала ми след финала на Евро 2016, той се опита да ме прегърне. Това беше нивото на уважение между двама ни. Натъжих се, когато се контузи в началото на въпросния финал, защото загубихме голям играч. Никога обаче не съм се отнасял към него различно спрямо друг футболист и мисля, че затова имахме добри взаимоотношения. “After one game, a shirt came into my dressing room signed: 'To Mark, best wishes, Cristiano Ronaldo'. I hadn't even asked for it. It was such a nice gesture. I don't think I ever booked him, maybe that's why I got the shirt!” — English referee Mark Clattenburg pic.twitter.com/WvqU5HnGG8 — Parted Beard (@LIVERsuperPOOL) May 8, 2020 След един мач намерих негова подписана фланелка в съблекалнята ми: "За Марк, с най-добри пожелания, от Кристиано Роналдо". Това беше много хубав жест Смятам, че никога не съм му губел времето. Може би затова се сдобих с тази фланелка. Първия път, в който свирех на Реал Мадрид, помня как Икер Касийяс получи топката от един ъгъл и след три паса вкараха гол. Топката дори не мина през центъра на терена. Ето какво могат да правят големите играчи като Кристиано. Много е бърз и прецизен. Не съм изненадан, че Реал не са същите без него. Във финала на Шампионската лига през 2016 г. знаех, че той не е много добре физически, но отново беше шоуто на Кристиано Роналдо. За Лионел Меси Когато за първи път свирех на Меси, наистина се разчувствах. Беше на мач Барселона - Пари Сен Жермен и когато бях толкова близо, помня, че си помислих: "О, Боже мой, това е невероятно". Когато ръководиш двубой, обикновено гледаш топката. При него можеш да изгубиш поглед от нея. Така че си представете какво им е на защитниците... Трябваше да променя начина, по който анализирах ситуацията, когато той беше с топката. Толкова е сръчен, че съперниците се опитват да го спрат по всевъзможни начини. Понякога го изритват в крака, друг път го избутват в горната част на тялото... В мача с ПСЖ го предупредих за негово изритване срещу противников играч, но той така и не се оплака, нито каза нещо. Като съдия винаги исках да съм на един и същ терен с него, защото знаех, че двубоят може да е специален. Mark Clattenburg selects the five greatest players he refereed https://t.co/sf880NVO9u — MailOnline Sport (@MailSport) May 7, 2020 За Луис Суарес Първият мач, в който му свирех, беше на Аякс, като той вкара 4 гола. Когато се прибрах вкъщи, казах на приятелите си: "Какъв играч, невероятен е". Имаше тъмна страна като Диего Коща, но и голям талант. Зарадвах се, щом той подписа с Ливърпул, защото знаех какъв футболист пристига във Висшата лига. Винаги ми говореше на испански, но аз съм свирел по цял свят и познавах обидите, така че му ги връщах. Това го изненадваше. Хората говорят за футболните норми. Да, добре, но за мен ръководенето на мачовете има повече общо с контрола върху срещата и играчите. Трябва да се опитваш да помагаш на играта и да си възможно най-добър. Нужно беше да знаеш как да се справяш с футболисти като Суарес. Ако не го правех, това щеше да му навлече повече проблеми в бъдеще. За Венсан Компани Сигурно най-добрият централен защитник, който съм виждал във Висшата лига, като имах голям респект към него. Подкрепяше съдиите и винаги говореше по уважителен начин. Санкционирал съм го, но винаги се връщаше и имаше време за теб. Помня как веднъж допуснах грешка през първото полувреме и когато се връщахме от почивката, той ми каза: "Марк, играчите също грешат. Ти направи грешка. Забрави за това и да продължим напред". Такъв човек е Компани. Получи червен картон по време на Белгия - Израел за спиране на атака. Беше вторият му жълт картон, а той го прие. Седмица по-късно ръководих дербито на Манчестър на "Олд Трафорд". През първата част имаше меле, в което той се беше включил. На живо изглеждаше лошо, като асистентът ми каза, че е за жълт картон. Компани напусна мача контузен, а след него дойде и ми каза: "Благодаря ти за това, нямам нужда от два червени картона за една седмица". Mark Clattenburg named the greatest five players he ever refereed



Can you guess the fifth?#RadioGuvnor#TheBestInTheBusiness #NulliSecundus#SPNAfrica pic.twitter.com/aY4zlTDJ80 — Sammy (@wejinyasam) May 8, 2020 За Гари Спийд Когато бях млад и се опитвах да се затвърдя във Висшата лига, чувствах голямо напрежение. Гари обаче ме улесняваше, винаги ме хвалеше. Дори когато грешиш той ти казва да продължаваш напред. Говореше ти по време на мача, като това също помага на рефера. Беше джентълмен. Други играчи като Крейг Белъми не помагаха и те дразнят в мача, а това го правеше труден. Хората не си дават сметка какво правеше Гари в това отношение и мисля, че това е нещо, което днешните играчи трябва да правят. Беше изключителен футболист и невероятен човек. Можеше да контролира мача от средата на терена, да вкарва голове и да предотвратява такива. Мисля, че никога не съм го гонел от игра.

