Алън Айвърсън се върна към своя култова пресконференция (видео)

Бившата НБА звезда Алън Айвърсън се върна към легендарната си пресконференция от 7 май 2002 година, която остава незабравима и до днес с тирадата за тренирането на тогавашния гард на Филаделфия Севънтисиксърс. Тогава Айвърсън се подразни, че журналистите акцентират върху това, че е пропуснал тренировка, а не върху това, че баскетболистът, по собствените му думи, се раздава на 100% във всеки мач.

We talkin about practicing social distancing!!! #StayHome #StaySafe pic.twitter.com/wJZjQU5I7V

18 години след култовата пресконференция Айвърсън отправи в Twitter апел към всички да практикуват социално дистанциране по време на пандемията от коронавирус.

It's been 18 years since Allen Iverson talked to us about practice. pic.twitter.com/xCbG7cPMEv