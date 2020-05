Италия Рангник: Не мога да изключа възможността да поема Милан, оттам ме потърсиха 08 май 2020 | 11:47 - Обновена Прочетена 89 0



Ралф Рангник, който в момента изпълнява функциите на директор в компанията "Ред Бул", потвърди, че преговаря с Милан и не изключи възможността да стане новият старши треньор на "росонерите". Германецът, който е бивш наставник на Хофенхайм, РБ (Лайпциг) и Шалке 04, е смятан за кандидат номер 1 в списъка с потенциални треньори на ръководството на Милан. "На този етап не мога да изключа възможността да поема Милан. От клуба ме попитаха дали съм свободен. Аз казах на "Ред Бул" за интереса към мен и имаше разговори с агента ми. Те започнаха още преди началото на кризата с коронавируса, но за момента са в етап на застой, тъй като в Милан и лигата имат по-важни проблеми за решаване", каза 61-годишният Рангник пред "Билд". Rangnick: “Me to Milan? I cannot exclude this completely. Milan have asked for my availability and I informed Red Bull. There have been talks with my agent, then coronavirus came and more important issues arouse.”https://t.co/JDBiYCbiYs — Milan Eye (@MilanEye) May 8, 2020 През настоящия сезон "росонерите" вече осъществиха една треньорска смяна, заменяйки Марко Джампаоло със Стефано Пиоло, но под ръководството на нито един от двамата тимът не постигна особено запомнящи се резултати.

