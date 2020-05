Англия Играчи и треньори отказват да подпишат документ, свързан с подновяването на Висшата лига 08 май 2020 | 11:33 - Обновена Прочетена 454 0



Футболистите и треньорите от Висшата лига са били помолени да подпишат индивидуални писмени съгласия относно коронавируса като част от проекта по подновяването на сезона, пише "Дейли мейл". Редица играчи обаче не желаят да сложат своя подпис върху въпросния документ. Причината за това са техните опасения, че по този начин клубовете ще могат да бъдат освободени от отговорност, в случай че играчите или треньорите дадат позитивни резултати за COVID-19. Източници от Висшата лига обаче твърдят, че този документ, чрез който всички футболисти трябва да се запознаят с това какво се очаква от тях по време на подновения шампионат, не освобождава от отговорност, а просто потвърждение, че играчите се съгласяват с протоколите на клубовете си спрямо заразата. Въпреки това, ръководителите на някои отбори са инструктирали своите състави и служители да не подписват декларацията, ако тя ги притеснява. EXCLUSIVE: Premier League gives players and staff COVID-19 forms to get Project Restart rolling... but host of top-flight stars are REFUSING to sign | @SamiMokbel81_DM https://t.co/t9eA3QL1LP — MailOnline Sport (@MailSport) May 8, 2020

Калоян Антонов

