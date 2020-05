Реал Мадрид се отказва от Погба

От Реал Мадрид са се отказали от намерението си да привлекат звездата на Манчестър Юнайтед Пол Погба, пише "Марка", като посочва причините за това.

Въпреки че играчът е вярвал, че ще успее да направи като Еден Азар и да форсира трансфера си в "Сантиаго Бернабеу" година преди неговият договор с настоящия му клуб да изтече, шансовете това да се случи са сведени до нулата, уверени са от вестника. Зинедин Зидан продължава да го има предвид, но вече знае, че това е невъзможна задача. Мино Райола и изпълнителният директор на Реал Хосе Анхел Санчес са разговаряли на няколко пъти през последните месеци, но заради многото клиенти на агента и най-вече Ерлинг Холанд. В клуба са наясно, че Погба не е изоставил идеята си, но неговата заплата е проблемът. Там са готови да проучат тази възможност, но неговият трансфер вече е отписан.

Pogba has been linked with @realmadriden since 2016



But here's why Los Blancos are no longer interested



https://t.co/enlPq5bDQL pic.twitter.com/VGLrMUKOka