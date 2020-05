Бокс Бащата на Фюри готов да умре в битка с Майк Тайсън 08 май 2020 | 10:23 - Обновена Прочетена 580 0



Джон Фюри от своя страна е на 55 години и не се интересува от живота си. Той е готов да умре на ринга срещу Майк и го предизвика на бой. Ето какво сподели Джон Фюри във видео, което се разпространи като пожар в социалните мрежи:



“Искам да се бия с Майк Тайсън. Какво ще кажете за това ? Майк иска да се завърне, а аз не оценявам живота си дори на 50 стотинки. Струва си да направя битка за благотворителност с него. Той е шампион. Знам, че той споменава името на моето момче на всеки пет минути, но аз съм тук. Джон Фюри не се крие от никого. Ще се бия с Майк Тайсън и няма да се откажа. Ще умра в битката.” Tyson Fury's father John Fury has declared that he's looking at a charity fight with Mike Tyson…



[ Manchester Fight Club] pic.twitter.com/DEEZG3JMqz — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2020

копирано

