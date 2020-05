Бокс Предлагат 1 млн. долара на Майк Тайсън за бой с ръгбист 08 май 2020 | 09:28 - Обновена Прочетена 709 0



Любопитна оферта за Динозавъра пристигна от Австралия, където са готови да му дадат 1 млн. долара за да се изправи срещу местна ръгби звезда. Брайън Аматруда, агент в страната, заяви пред “Дейли Мейл”, че се е свързал с щаба на Тайсън и е отправил конкретно предложение, след като е гледал видеото с тренировката на легендата.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm — Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020 Аматруда вярва, че някой измежду бившите ръгби звезди, които след това се пробваха в бокса - Бари Хол, Пол Галън и Сони Бил Уилямс, би могъл да се изправи срещу Железния Майк.



ММА боецът Александър Емелианенко също иска да излезе на ринга срещу Тайсън.



