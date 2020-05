Тенис Магическо изпълнение, но няма кой да го аплодира (видео) 07 май 2020 | 15:22 - Обновена Прочетена 320 0



Един от най-атрактивните и интересни за наблюдаване играчи в мъжкия професионален тенис - Дъстин Браун, показа отново на какво е способен. 35-годишният германец от ямайски произход спечели точка с фантастичен прехвърлящ удар между краката на демонстративен турнир без зрители в Германия в началото на май.





Турнирът се проведе също в отстъствието на странични съдии и подаващи топките деца, а на финала му Браун се изправи срещу Яник Ханфман, който спечели убедително с 4:2, 4:0. Браун пък сътвори шедьовъра си в друг мач преди това и за съжаление нямаше как да получи заслужени аплодисменти от трибуните, но това по никакъв начин не отнема от красотата и класата на магическото му изпълнение. I think we will just leave this here. Dustin Brown, take a bow #BringingTennisBack #trickshot #unbelievable pic.twitter.com/YmQanRMCyK — exo_tennis (@exo_tennis) May 2, 2020 0



