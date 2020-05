Тенис Разкази от първо лице: как коронавирусът разтърси тениса 07 май 2020 | 14:44 Прочетена 318 0



копирано

Въпреки че краят на пандемията на новия коронавирус изглежда по-близо, отколкото преди няколко седмици, все още няма голяма яснота около завръщането на тениса. Сайтът tennis.com направи проучване и интервюта с някои от турнирните директори на големите събития в календара, които разказаха за финансовите трудности и прогнозираха как ще изглеждат професионалните турове, когато се поднови сезонът.







Местят "Ролан Гарос" с още една седмица



Турнирният директор на Шънжън (жени), Рио (мъже) и Чънду (мъже) Луис Карвальо подозира, че е преболял коронавируса у дома си в Сао Пауло през месец март. Около 10 дни е преживял всичките обявени симптоми, с които се свързва новата инфекция. "В Рио бяхме големи късметлии, че завършихме турнира си, защото само две седмици по-късно АТР обяви прекъсването на сезона", казва Карвальо. На 11 януари пък Екатерина Александрова победи Елена Рибакина във финала в Шънжън, а само няколко часа по-късно бе обявен и първият смъртен случай на човек с коронавирус в Китай.



"Тогава никой не предполагаше, че този вирус ще напусне Китай, но се случи. Много съм притеснен за турнирите си през 2021 година, особено за Рио. Там разчитаме на 30 спонсора, а наемите за организирането му са по-високи, защото се провежда в клуб по конни спортове. Поради тази причина и нетните приходи не са като средните - 1.1 млн. долара - за турнирите от сериите АТР 500. Не можем да си позволим да загубим нито един спонсор", обяснява Карвальо и пояснява, че помощта на правителството на Китай може и да спаси останалите му два турнира.



"В Бразилия е изключително скъпо да направиш застраховка като тази на "Уимбълдън". Неговите организатори са платили 1.5 милиона паунда за нея и може да получат около 100 милиона. Но в Бразилия е много по-скъпо и едва ли щях да рискувам изобщо с такъв ход", казва още той.



Големият турнири за жени в Монреал (10-16 август) също усети кризата и бе отменени, след като правителството на провинция Квебек реши да забрани всякакви мащабни спортни събития преди края на август. Джаз-фестивалът в града също бе отменен. Същата седмица трябваше да се проведе и "Мастърс"-ът в Торонто, но и той е канселиран, което възлиза на пропуснати ползи на стойнсот 12.2 милиона долара.



Chatted to a few tennis tournament directors: One who had events played, another whose event was cancelled and one who'd played the waiting game.

Oh one of the above also has a tourney conflicting with the French Open. Their stories...https://t.co/ghIKqPzPDI — Ravi Ubha (@raviubha) May 3, 2020 Турнирният директор на Монреал Южен Лапиер се притеснява как ще функционира цялата федерация на Канада, защото постъпленията от двата големи турнира се равняват на 90% от приходите на Tennis Canada. Организацията вече уволни 40% от служителите си и смята да го направи с още 30%, а пък останалите на работа са намалили заплатите си с една четвърт.



Директорът на турнира на трева в Нюпорт Тод Мартин (двукратен финалист в Шлема) пък обясни, че непровеждането на събитието тази година ще доведе до сериозни финансови пропуснати ползи, но няма да попречи на осъществяването през 2021-ва.



Луис Карвальо съобщава още, че турнирът му в Чънду може да бъде проведен дори през октомври, но не по-късно, като азиатската част от календара ще бъде зависима от преместванията на по-големи събития като "Ролан Гарос". Френският вестник "Екип" пък изчисли през март, че евентуална отмяна на "Ролан Гарос" ще означава загуба на 260 милиона евро.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 318

1