НБА Кайри Ървинг няма търпение да "унищожи" лигата 07 май 2020 | 10:34 Прочетена 282 0



Гардът на Бруклин Нетс Кайри Ървинг успя да вземе участие в само 20 мача през настоящия сезон, като проблемите му бяха свързани с постоянни контузии. Ървинг обаче не се притеснява от това и е готов да се завърне на паркета, веднага щом се даде зелена светлина за подновяването на сезона. "Нямам търпение да се върна на паркета и да унищожавам играчите", закани се шампионът от 2016-а в групов чат с фен страниците му в Инстаграм.

So I'm in this group chat where Kyrie Irving actually has full conversations with us & this is one of the most hype at things I've ever seen him say pic.twitter.com/qf5j7VQgY1 — Kyrie Irving (ty) (@Irvingteam) May 5, 2020



