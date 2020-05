Бокс Кубрат Пулев обсъжда мачът му с Джошуа да е на римски амфитеатър в Хърватия 07 май 2020 | 10:16 Прочетена 545 0



Пулев и Джошуа имат сключен договор за мач в Лондон. Според споразумението двубоят трябваше да е на 20 юни на стадиона на футболния Тотнъм. Заради коронавируса срещата беше отложена, като засега разговорите между двата щаба са за 25 юли. Гоцев смята, че по-голяма е възможността за август или септември.



Основният проблем остава угрозата да не може двубоят да приеме зрители. Затова щабовете на двамата гледат към нови варианти. Мениджърът на Джошуа заяви пред "Боксинг сошъл", че е възможно мачът да е в Близкия изток.



"Няма да отидем при Ей Джей (Джошуа) и да му кажем: "Приятел, има 10 млн. паунда по-малко на масата - трябва да действаме творчески. Тези страни (в Близкия изток) ще се вдигнат много по-бързо от нашата страна или Америка", обясни Хърн.

Гоцев пък каза пред



"Дадохме си четири седмици на разположение да търсим нова територия, ако положението и мерките в Англия не се променят. Здравето на боксьорите и всички замесени лица е на първо място и трябва да се вземат всички предпазни мерки."



"От наша страна обсъждаме Хърватия. Там има уникален римски стадион "Пула арена" и сме в активни разговори. Този вариант ни харесва, защото е в Европа, в средата на континента. Самата арена предразполага за невиждано по рода си събитие в наши времена. Също ще има възможност за публика при правилни взети мерки", заяви Гоцев.

"Пула арена" е използвана за много концерти, включително на Лучано Павароти, Андреа Бочели, Елтън Джон и др. Два пъти е приемала и мачове по хокей на лед.



”Трябва да има взаимно съгласие. Искаме условията и правилата да са изгодни и за двете страни. Хърн говори за Близкия изток и сме оставили на него да комуникира в тази посока", заяви Гоцев и уточни, че вариант остават и други страни в Европа, които се справят добре с борбата с коронавируса.



"България няма как да е, защото Джошуа няма да се съгласи. Той искаше да е у дома, но форсмажорните обстоятелства доведоха до промяна. Кубрат беше готов да се бие в задния двор на Джошуа и дори съдии да са семейството му", добави мениджърът на Пулев.



Българинът стига до трета възможност да се бие за световната тила.



"Смятам, че съм се развил отлично, щом съм на това ниво да съм номер едно в света. Остава последният връх на планината, тоест най-стръмното и най-трудното, което всъщност може и да се окаже най-лесното", каза Пулев в интервю за "Дневник" през декември.



