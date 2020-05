НБА Три отбора от НБА подновяват тренировки 07 май 2020 | 09:59 Прочетена 39 0



копирано

Няколко отбора от НБА планират още тази седмица да отворят тренировъчните си центрове и да започнат занимания, съобщава "USA Today".



От 8 май тренировки ще подновят Денвър, Портланд и Хюстън, а през следващата седмица такова намерение има и Атланта.



Portland and Denver have confirmed tonight that, like the Cavaliers, both plan to unlock their doors Friday and make it at least three NBA teams preparing to open their practice facilities for voluntary individual workouts on the league's first allowable day — Marc Stein (@TheSteinLine) May 6, 2020 Ръководството на НБА разреши на отборите да подновят занимания на 8 май, първоначално при спазване на мерки за социална дистанцираност. Планира се груповите занимания да бъдат разрешени едва към края на месеца. Очакванията за рестарт на редовния сезон са за най-рано около средата на юни.

Ръководството на НБА разреши на отборите да подновят занимания на 8 май, първоначално при спазване на мерки за социална дистанцираност. Планира се груповите занимания да бъдат разрешени едва към края на месеца. Очакванията за рестарт на редовния сезон са за най-рано около средата на юни.

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 39

1