Появи се още един кандидат за треньорския пост в Хюстън

Старши треньорът на Хюстън Рокетс Майк Д'Антони явно ще напусне "ракетите" след края на договора си, а вместо него на пейката на Хюстън може да се настани Джеф Ван Гънди. Бившият наставник на Рокетс и настоящ анализатор на ESPN е много възможна опция, съобщават от The Athletic.

"Нямам чувството, че Майк Д'Антони ще преподпише. Джеф Ван Гънди е човекът, който постоянно се спекулира за възможна замяна на Майк", информира Сам Емик.

.@sam_amick to @KellyIkoNBA: "I do not get the sense that Mike D’Antoni is going to be back." #Rockets



"Jeff Van Gundy is the one that I had heard consistently as a very possible replacement for Mike. ... I’m not ready to move away from Jeff’s name." https://t.co/ktpzK4jcWA