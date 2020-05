Бокс След Майк Тайсън, и Ивендър Холифийлд се качва отново на ринга 07 май 2020 | 03:11 - Обновена Прочетена 255 0



Бившият световен шампион в тежка категория Ивендър Холифийлд обяви, че отново ще сложи ръкавиците. 57-годишният американец разкри намерението си в социалните мрежи. Той ще се включи в няколко демонстративни мача, парите от които ще отидат за благотворителната кампания Unite 4 Our FIght. "Готови ли сте? Моментът, който всички чакахте... Шампионът се завръща! Искам да обявя, че се завръщам на ринга. Ще се боксирам в демонстративни мачове в подкрепа на една чудесна кауза", написа Холифийлд. - Нашата кампания има за цел да осигури на студенти необходимите средства за развитието и обучението им". Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty — Evander Holyfield (@holyfield) 6 май 2020 г. Мнозина вече очакват Холифийлд да излезе в мач срещу големия си съперник Майк Тайсън, който преди по-малко от месец също съобщи, че ще участва в двубои с благотворителна насоченост.



Холифийлд и Тайсън се срещнаха два пъти през 90-те, като вторият мач помежду им влезе в историята със скандалната проява на Звяра, който отхапа част от ухото на своя съперник. По-късно двамата се сдобриха и днес са в отлични отношения.

