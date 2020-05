НБА Бруклин и Хюстън с интерес към Тибодо, Д'Антони напуска Рокетс 06 май 2020 | 18:46 Прочетена 106 0



Tom Thibodeau could land in Houston in 2020-21, if Mike D'Antoni doesn't return to the Rockets https://t.co/8rn80dd9hT — Sports Illustrated (@SInow) May 5, 2020 Това идва след спекулациите, че Тибодо ще бъде сред кандидатите за старши треньор на Ню Йорк Никс. 62-годишният наставник за последно води Минесота в периода 2016-2019 г., но бе уволнен. Няколко отбора от НБА са заинтересовани да върнат бившия треньор на Чикаго Булс и Минесота Тимбъруулвс Том Тибодо на скамейката. Според New York Post Хюстън Рокетс и Бруклин Нетс проявяват силен интерес към старши треньора. Съобщава се още, че Майк Д'Антони най-вероятно ще напусне Хюстън след края на сезона.Това идва след спекулациите, че Тибодо ще бъде сред кандидатите за старши треньор на Ню Йорк Никс. 62-годишният наставник за последно води Минесота в периода 2016-2019 г., но бе уволнен.

