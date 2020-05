Боатенг: Смейте ми се, а аз ще гледам финала от Мондиал 2014

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Жером Боатенг публикува любопитен пост в Туитър. Германецът качи снимка как Лионел Меси го финтира за втория си гол в срещата между Барселона и баварците от полуфиналите на Шампионската лига през 2015 г, завършила 3:0 в полза на противника.

"Заповядайте - нещо, на което да се смеете през тези тежки дни. Междувременно, аз ще си взема пуканки... и ще гледам финала на Мондиал 2014 след това", написа Боатенг и добави: "можете да спрете да ме тагвате, знам, че днес се навършат 5 години".

you can stop tagging me now i know it's 5 years today