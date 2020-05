ПСЖ дари 100 хиляди евро срещу глада заради коронавируса

Отборът на Пари Сен Жермен дари 100 хиляди евро за благотворителна акция срещу глада на фона на пандемията от коронавирус.

От френския шампион обявиха, че доброволци от клуба са помогнали на благотворителна фондация при "изработването, сглобяването и съхраняването на консумативи и здравно оборудване за тези, които са най-застрашени". Повече от 2000 души са се възползвали от предложената помощ. Президентът на ПСЖ Насер ал Хелайфи заяви, че "широкообхватната работа на благотворителната организация в много области е по-важна от всякога".

Paris Saint-Germain is strengthening its support for @ACF_France with the club donating €100,000 into the fight #COVID19 in France and around the world #PSGengagé #StayAtHome pic.twitter.com/5cr3lXsqJw