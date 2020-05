Цената на Киеза може да падне под 40 милиона

Цената на младата звезда на Фиорентина Федерико Киеза може да намалее и да стане под 40 милиона евро, пише "Гадзета дело спорт". Това би станало, ако сезонът в Серия "А" не бъде довършен заради пандемията от коронавирус.

Крилото отдавана е свързван с Ювентус и Интер, като президентът на клуба Роко Комисо е склонен да го продаде при подходяща сума пари. Той няма намерение да приема оферти за играча, по-малки от 60 млн. евро, като планира да включи откупна клауза от 100 млн. евро в предложението за нов договор. Американецът обаче ще трябва да вземе под внимание влиянието на кризата върху стойността на футболистите. Според изданието цената на Киеза в момента е 45 млн. евро, но при окончателно прекратяване на сезона тя ще спадне до 37 млн. евро. Дори и сезонът да завърши при закрити врата, оценката му ше се понижи до 39 млн. евро. Италианският национал има 26 мача за "виолетовите" през кампанията със седем гола и пет асистенции в тях.

Value Of Inter & Juventus Target Federico Chiesa Could Drop Below €40M Due To COVID-19 Crisis https://t.co/1Ol5NpKYUI #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/d3zy2XVlyz