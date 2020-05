НБА Агентът на Дерик Роуз: Той никога не е искал да напуска Чикаго 06 май 2020 | 17:01 Прочетена 165 0



Дерик Роуз бързо се превърна в любимец на феновете в Чикаго, а напускането му се прие меко казано лошо. Ръководството на Чикаго реши да го размени и да го прати в Ню Йорк Никс през 2016 г. Неговият дългогодишен агент Би Джей Армстронг разкри, че Ди Роуз никога не е искал да напуска Булс. "Той никога не е искал да напуска Чикаго. Дерик обича Чикаго. Градът винаги ще бъде негов дом. Знам колко много искаше да спечели, докато беше там. Той е Чикаго", заяви трикратният шампион с "биковете" Армстронг.

According to the @Stadium Derrick Rose documentary, he was interviewing for the film when he was interrupted by his agent BJ Armstrong called telling him he was traded to the Knicks.



Rose breaks down, and cries. Wow.



According to the @Stadium Derrick Rose documentary, he was interviewing for the film when he was interrupted by his agent BJ Armstrong called telling him he was traded to the Knicks.

Rose breaks down, and cries. Wow.

This is unbelievable. #NBATwitter pic.twitter.com/ytftUWAKIg — The Stampede | Chicago Bulls Page (@BullsStampede) April 12, 2019 В момента Роуз е част от Детройт Пистънс, като през настоящия сезон записва средно по 18.1 точки и 5.6 асистенции за 26.0 минути на мач.



