Бум на картонени "фенове" на стадиона в Мьонхенгладбах

Атрактивната идея на Борусия (Мьонхенгладбах) за замяна на истинските фенове по трибуните набира голяма популярност. Заради очертаващия се дълъг период на двубои без публика клубът предлага на запалянковците да постави картонена фигура с техен лик на избрано от тях място на стадион „Борусия Парк“. Вече са сложени 4500 такива, а други 12 000 са поръчани и предстои да бъдат изработени и също да заемат позиция. The home stands are filling up nicely though! Over 4,500 cut-outs in place and 12,000+ ordered



The website is now live in English too to give our international fans a chance to order their cut-out for €19.00 via bank transfer!



https://t.co/TbCsi5ICk3 #DieFohlen pic.twitter.com/uqoznBnlHP — Gladbach (@borussia_en) May 6, 2020 Заинтересованите фенове могат да поръчат картонен изрез, като предоставят снимка на себе си, а картонените портрети след това ще се поставят на празния стадион. Това струва 19 евро. Вече има и трима „привърженици“ в сектора за гостуващи, като и тримата са от Борусия (Дортмунд). Запалянковци на други клубове също се включват в идеята. Преди подновяването на сезона Гладбах е на 6 точки от върха. До края остават 9 кръга.

