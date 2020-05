Италия Ибрахимович не бърза да се връща в Италия 06 май 2020 | 15:22 - Обновена Прочетена 82 0



копирано

От Милан вече са се обадили на играчите си в чужбина да се приберат в Италия, тъй като от утре тимът ще поднови тренировъчния си процес. Въпреки това, Златан Ибрахимович и Франк Кеси все още отсъстват. Котдивоарецът изпитва трудности да си намери полет до Милано, а нападателят е поискал и е получил разрешение от клуба да тренира с Хамарби.



Милан подновява тренировки в четвъртък Според "Гадзета дело спорт" Ибрахимович ще се върне в Италия без проблеми веднага щом от Милан поискат това. Никой не го пришпорва, но прибирането на шведа може да стане в следващите дни или дори през уикенда. След това той ще прекара задължителна 14-дневна карантина заради пристигащ от чужда страна. Златан чака възможно най-дълго, за да се върне в Милан, тъй като в Швеция той не само, че е близо до семейството си, но и може да води нормален живот и да тренира на терен с отбора, от който държи 25% акции. Това ще му позволи да е сред футболистите в най-добра форма в тима или дори в първенството при подновяването на сезона. GdS: Ibrahimovic wishes to stay in Sweden as long as possible - the latest on his returnhttps://t.co/Yawx6AAGdE #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) May 6, 2020 Междувременно, Sport Mediaset твърди, че ръководството е готово да предложи 4 млн. евро заплата на 38-годишния играч за следващия сезон. Това е с 1 млн. повече от настоящото му възнаграждение, включващо и бонуси. Ибра обаче настоява поне за 6 млн., като също така иска да знае дали ще има водеща роля в състава, в случай че Ралф Рангник поеме отбора.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 82

1