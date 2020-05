Тенис Провеждането на Australian Open е под въпрос 06 май 2020 | 15:18 - Обновена Прочетена 210 0



копирано





Next year's Australian Open could be cancelled due to the coronavirus pandemic, admits tennis chief Craig Tiley. — Sky Sports (@SkySports) May 6, 2020 Провеждането на още един турнир от "Големия шлем" ще бъде поставено под въпрос заради пандемията от коронавирус. Първият голям турнир за следващата година - Откритото първенство на Австралия, може да бъде отменен, съдейки по думите на президента на Тенис Австралия Крейг Тайли. "Работим по няколко сценария. Най-лошият е да отменим напълно събитието през 2021 г. За момента най-добрият сценарий е да проведем турнира с играчи, които да бъдат поставяни под карантина и допускане единствено на австралийски фенове. Работим по този план ден за ден, като обръщаме внимание на персонала и партньорите ни", каза Тайли в изявление за AAP.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 210

1