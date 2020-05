Баскетбол ФИБА с нов специален проект 06 май 2020 | 15:03 Прочетена 74 0



копирано

Глобалната пандемия от COVID-19, налагането на извънредно положение и спирането на баскетболния живот почти навсякъде по света наложи и специални мерки от страна на световната баскетболна федерация ФИБА.



@FIBA are bringing you a range on fun mini-basketball games to try at home whilst in lockdown!



Why not give Panketball a try?



For the full range of games https://t.co/cEpYJBgiin#BasketballAtHome pic.twitter.com/BfwySgkgaW — Basketball England (@bballengland) May 5, 2020 Централата популяризира проект за практикуване на любимата игра у дома, наречен #BasketballAtHome. В основата са кратки видеа с идеи за развиване на основни баскетболни умения вкъщи, като целта е да се включи цялото семейство. Таргет на кампанията са най-вече малките баскетболисти и фенове.

Централата популяризира проект за практикуване на любимата игра у дома, наречен #BasketballAtHome. В основата са кратки видеа с идеи за развиване на основни баскетболни умения вкъщи, като целта е да се включи цялото семейство. Таргет на кампанията са най-вече малките баскетболисти и фенове.

Вече са готови 10 материала, които могат да бъдат гледани в официалния YouTube канал на ФИБА. Всички фенове или практикуващи баскетбол могат да се включат в инициативата със свои видеоматериали в Instagram и Facebook с хаштаг #BasketballAtHome. Участниците ще имат възможност да спечелят и материални награди - официална топка Molten, ако публикуват материалите си с таг @basketballforgood. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 74

1