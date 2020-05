НБА Лас Вегас може да получи отбор от НБА 06 май 2020 | 14:25 - Обновена Прочетена 368 0



Може ли Лас Вегас да получи свой отбор от НБА в бъдеще? Според легендата на ЛА Лейкърс Шакийл О'Нийл това е съвсем реалистично. Шак спомена, че има отбори от лигата, които се продават, като един от тях може да поеме в посока Вегас. "Чувам от източници, че има няколко отбора, които са за продажба. Един от тях може да се преустанови във Вегас", загатна Шак в подкаста си.

Which team could you see relocating to Vegas? pic.twitter.com/JNS7tClUiU — theScore (@theScore) May 3, 2020 Вегас може да се похвали с готова зала, ако някой от отборите бъде прелокализиран - 17-хилядната "T-Mobile Arena". Във връзка с това, бившият комисар на НБА Дейвид Стърн бе заявил, че Вегас никога няма да има отбор от НБА, докато той е на управленски пост в лигата. Лятната лига на НБА, която служи за оценяване на качествата на младите играчи, се провежда в "града на греха" от 2004 г. насам. В женската НБА пък също има отбор, който е локализиран там - Лас Вегас Ейсис.



