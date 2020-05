Англия Клоп отказал да поеме Мексико през 2015-а 06 май 2020 | 14:03 - Обновена Прочетена 90 0



Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп е получил предложение да поеме националния отбор на Мексико през 2015 г., но е отказал, като заявил, че иска да продължи кариерата си в Англия. Гилермо Канту, който по това време е бил спортен директор на мексиканската федерация, разкри във видео чат с TUDN, че германецът е отказал предложението, защото сърцето му го е водело към отбор от Висшата лига. „Чрез трето лице попитах дали той би имал интерес към това да застане начело на Националния отбор на Мексико и получих отговор: „Оценявам вашата покана, но все още имам още много работа в клубния футбол и искам да отида в Англия“, обясни Канту. The Mexico national team had Jurgen Klopp on its list of potential candidates for manager in 2015.



Klopp was at Borussia Dortmund when El Tri reached out, but he wasn't interested, according to former Mexico sporting director Guillermo Cantu.https://t.co/UhMChj6y6i — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 5, 2020 Малко по-късно бившият старши треньор на



Начело на Мексико в крайна сметка застава Хуан Карлос Осорио. Въпреки че колумбиецът не постигна основната задача, която бе поставена пред него – да класира отбора за световното първенство в Русия, Канту казва, че не съжалява за този свой избор за треньор на отбора. Малко по-късно бившият старши треньор на Борусия (Дортмунд) получи така желаната оферта и постигна разбирателство с отбора на Ливърпул през октомври 2015 г. За четири години и половина Клоп издигна „мърсисайдци“ до европейски и световен клубен шампион, като по този начин утвърди името си в отбора и света.Начело на Мексико в крайна сметка застава Хуан Карлос Осорио. Въпреки че колумбиецът не постигна основната задача, която бе поставена пред него – да класира отбора за световното първенство в Русия, Канту казва, че не съжалява за този свой избор за треньор на отбора. ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

