Насри: Сампаоли ме убеждаваше за Севиля с пиене, клубове и свобода

Бившият халф на Арсенал и Манчестър Сити Самир Насри разкри любопитния начин, по който треньорът Хорхе Сампаоли го е убедил да се присъедини към Севиля. Това стана през сезон 2016/17 с преотстъпване от "гражданите", като играчът записа 30 мача с по три гола и асистенции за андалусийците.



"Сампаоли ме искаше толкова много, че ми каза: "Ела при нас, можеш да пиеш, да ходиш по клубове и да правиш каквото си искаш, а аз ще те прикривам пред клуба. Просто те моля да си добър на терена през уикенда". Той беше толкова луд, че дори искаше да гледа кучето ми, за да мога да излизам през уикендите. Побиваха ме тръпки, когато слушах речите на Сампаоли в съблекалнята, а аз дори не знам испански!", сподели Насри във видео разговор в Инстаграм.

