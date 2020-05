Италия Милан подновява тренировки в четвъртък 06 май 2020 | 13:03 - Обновена Прочетена 147 0



Италианският футболен гранд Милан подновява тренировки на 7 май, четвъртък, съобщава местната преса. Заниманията ще се състоят на три терена на клубната база "Миланело", като първоначално играчите ще се готвят индивидуално основно за физическа кондиция с кардио и силови упражнения при спазване на мерките за социална дистанцираност. Предвижда се груповите занимания да бъдат подновени най-рано на 18 май. Всички футболисти и треньорското ръководство ще се подложат на изследвания за коронавирус. Тестовете започнаха от вчера и ще продължат до утре, като всеки ден през клиника в Милано преминават по десетина играчи. Players will be divided into two to three groups and will work on the indoor courts of the sports centre. — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) May 5, 2020 Всеки от футболистите, който даде отрицателен резултат за COVID-19, ще може да започне занимания. От първия състав на този етап отсъстват единствено Златан Ибрахимович и Франк Кесие, като двамата се очаква да се завърнат в Италия в близките дни. Те ще трябва да преминат 14-дневна домашна карантина в Милано и едва след това ще може да се включат в тренировките със съотборниците си. Сезонът в калчото беше прекъснат в средата на март заради пандемията от коронавирус, а надеждите са за рестарт през юни.

