Артета: Не искам да се налага да убеждавам някого да играе за Арсенал

Старши треньорът на Арсенал Микел Артета заяви, че би било проблем привличането на играчи, които нямат желанието да играят във Висшата лига или се налага да бъдат убеждавани да облекат екипа на отбора. „Топчиите“ са свързвани с различни имена, въпреки че е много вероятно пандемията от коронавирус да ограничи средствата им за трансферния прозорец. Нападателят на Селтик Одсон Едуард, както и Райън Фрейзър и Вилиан, които ще бъдат свободни агенти след края на сезона, са само часто от играчите, които се свързват с евентуално преминаване в английския гранд. Mikel Arteta: ‘Everyone has a clear idea of who we are as a club. If I have to convince a player to stay or join, I am taken aback. If they need to be convinced, that’s not a good starting point. They must want to play for the club & represent the values that we stand for’. pic.twitter.com/sgcda3ndgo — Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) May 5, 2020 Въпреки това, Артета смята, че не трябва да се налага да убеждава някого прекалено много, за да премине в Арсенал. „В момента, в който се спомене името на Арсенал, знаеш какво значи то по целия свят“, съобщи той в интервю пред Иън Райт в туитър профила на "Адидас" във Великобритания. „Не е нужно да се убеждава някой прекалено много, а ако се наложи, за мен това не е добра начална точка за водене на преговори. Ако се налага да карам някого да идва или да остава при нас. В Арсенал? Това малко ме дърпа назад. Какво трябва да направим? Искам да играя за този клуб и да представям точно ценностите му и стила на игра. Това е, което искам да чувам от играчите в началото. Същото е и с тези, които вече са тук“, допълни още Артета. I love Mikel Arteta’s attitude towards how players at the club or potential signings should not need convincing to stay or sign for the club if you do he don’t want that attitude etc someone try convince me he ain’t going to achieve great things at the club pic.twitter.com/1ogjlTLqOL — Ryan fletcher (@MrArsenal89) May 5, 2020 Специалистът пое клуба през декември миналата година, след неуспешно начало на кампанията при предишния треньор Унай Емери. Артета загатна, че нещата са били в застой преди пристигането му и се е наложило да промени енергията на клуба, когато е заел поста на старши треньор. „Усетих, че енергията, която цареше по време на тренировка, както и на стадиона, не беше тази, която трябва да е в този невероятен клуб. Бях достатъчно голям късметлия да играя за този клуб и смятам, че всеки един наш играч трябва да се чувства така. Имаше много разединения и на първо място трябваше да обединя всички. Първо е много важно всички да се чувстват горди, че играят за този клуб, и след това да имат много ясна идея къде трябва да бъде той“, завърши Артета.



