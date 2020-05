НБА Коби Брайънт: Не бих спечелил пет титли без Джордан 06 май 2020 | 12:17 Прочетена 191 0



Седмица преди да загине трагично в катастрофа с хеликоптер, Коби Брайънт запечата участието си в документалния филм за Джордан и Булс "Последният танц". В петия епизод на филма се обърна специално внимание на дебюта на Брайънт в "Мача на звездите" през 1998 г., който го противопостави в директна битка срещу Джордан. Коби говори за съветите и насоките, които легендата на Чикаго Булс му е дал в кариерата. "Той е като моят голям брат. Наистина мразя да дискутирам кой би спечелил двубой един на един. Чувате феновете да казват: "Ей, Коби, ще победиш Майкъл един на един." Аз просто чувствам, че това, което получих, е от него. Не бих спечелил пет титли без него, защото той ме насочи и ми даде толкова страхотни съвети", каза Коби.



"I don't get five championships here without him."#TheLastDance pic.twitter.com/RLcN0gmDrv — ESPN (@espn) May 4, 2020

