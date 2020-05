Тенис Джокович разкри пред Шарапова, че е бил пиян по време на мач 06 май 2020 | 12:00 - Обновена Прочетена 1043 0



Две от най-големите звезди на съвременния тенис - Новак Джокович и Мария Шарапова, проведоха общ разговор посредством Инстаграм, който продължи над един час. В него те обсъдиха различни теми, като разкриха любопитни подробности от кариерите си. Шарапова започна с това как двамата са се запознали в младежките си години. "Аз бях млада, ти също, много преди да спечелиш титла от Големия шлем. Мисля, че играхме смесени двойки един срещу друг и ти каза, че ако победиш, ще трябва да платя за вечеря. Аз си казах: "ОК, кое е това момче?" А ти победи и заяви: "Ще вечеряме довечера, ще отидем в японски ресторант". "Сериозен ли си?", попитах аз. Все пак го направихме, вечеряхме заедно. Ти извади стар фотоапарат на "Кодак" и помоли сервитьора да ни направи снимка. И ето ни тук сега, тогава се държеше като фен. Сякаш бях продадена на търг за тази вечеря. Въобще не помня с кого играхме, но помня вечерята и старомодния фотоапарат", разказа рускинята. “I Auctioned Myself Off” – Maria Sharapova Reminds Novak Djokovic About Their First Date https://t.co/WCVjtlqiwv — EssentiallySports (@sports_ess) May 5, 2020 Ноле пък разказа за случая, в който е бил пиян на корта. Става въпрос за мач на двойки от Купа "Дейвис" през 2011 година. "Тъкмо бях спечелил "Уимбълдън" и бях сбъднал всичките си мечти. Пътувах и бях с отбора, но помолих да не играя нито един официален двубой през въпросния уикенд, в който Сърбия се изправи срещу Швеция. В крайна сметка ме накараха да играя на двойки в събота. Нека кажем, че във въпросната среща не виждах ясно топката. Няма да издам нищо повече", призна си той. #Tennis



"I was saying that I don’t want to be part of any official matches but I don’t know how I ended up playing the doubles match," said Djokovic in an Instagram chat with Sharapova.https://t.co/an8BpDGIzm — The Field (@thefield_in) May 6, 2020 Бившата тенисистка не пропусна да се пошегува на няколко пъти с доскорошния си колега. "Гледах те как като млад играч се мъчеше на клей и с дължината на твоите мачове. Чудех се дали някога ще се вземеш в ръце", каза му тя, като също така му предложи да обнови начина,по който я имитира, защото е променила техниката си при сервис. Джокера се съгласи и я увери, че това е следващото нещо, с което ще се захване. Двамата назоваха и какви суперсили биха искали да имат. "Телепортация, тъй като съм уморен от пътуванията. Също така летене - искам да видя света от птичи поглед", избра си световният номер 1. "Невидимост, в мен живее малък Шерлок Холмс. Няма да е за шпионаж, просто не искам другите да ме виждат", пък беше отговорът на Шарапова.

