Добриана Рабаджиева: Ако не бях си тръгнала от националния отбор, може би нямаше да играя волейбол

View this post on Instagram

Rabadzhieva pode voltar à seleção e abre o coração ao falar do Minas: ‘você atrai o que você é’. Leia no blog: https://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/rabadzhieva-pode-voltar-a-selecao-e-abre-o-coracao-ao-falar-do-minas-voce-atrai-o-que-voce-e/

A post shared by Bruno Voloch (@brunovolochoficial) on May 5, 2020 at 5:58am PDT