Сане се съгласил на 5-годишен договор с Байерн

От Байерн (Мюнхен) са постигнали договорка с крилото на Манчестър Сити Льорой Сане за 5-годишен договор, пише "Билд". Сега остава баварците да се разберат и с неговия клуб за трансферната сума.

Първата оферта е била на стойност 40 млн. евро, като германският шампион се надява да привлече национала на страната за по-малко от 60 млн. евро. Преди четири години Сити го взе за 52 млн. евро от Шалке 04. Контрактът на Сане изтича следващото лято, като това може да помогне на Байерн да издейства негов трансфер за по-малко пари. 24-годишният играч е записал само един мач през този сезон, тъй като скъса кръстни връзки по време на сблъсъка с Ливърпул от Къмюнити Шийлд. Той обаче се възстанови точно преди паузата заради пандемията от коронавирус и ще може да участва в оставащите мачове на "гражданите" до края на кампанията.

Bayern Munich and Leroy Sane have agreed to a five-year contract, according to @SPORTBILD



A fee between Bayern and Manchester City has not yet been agreed on. pic.twitter.com/3QlVXkEpF0