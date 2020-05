Испания В Барселона са отчели загуби в размер на 120-140 милиона евро заради коронавируса 05 май 2020 | 21:25 - Обновена Прочетена 81 0



Отборът на Барселона до момента е загубил пари в размер на 120-140 млн. евро заради пандемията от коронавирус. Това разкри икономическият вицепрезидент на клуба Жорди Кардонер. От тях около 50 млн. са поради спрените продажби на билети за мачове и клубния музей, 39 млн. са от неизплатените телевизионни права и между 20-25 млн. търговски приходи от магазини, футболни кампове, активности на клубни легенди и т.н. "За това знаем днес. Със сигурност ще има загуби. Разходите ще трябва да намалеят. До февруари бяхме надхвърлили очакванията. Позицията ни беше успешна и очаквахме превъзходен край на финансовата година. Спря сезонът и нашите приходи драстично спаднаха. През първата година от спонсорството на името на стадиона приходите ще са за пострадалите от коронавируса, а останалите 25 години - за търговски цели. Защо не? Играчите бяха много позитивни за намаляването на заплатите. Разбраха ситуацията още от самото начало. Готови са да направят това усилие, защото знаят, че ситуацията не е шега. Ла Лига може да не се играе пред зрители до следващия февруари. Броят на попълненията ще бъде ограничен, повечето ще са чрез размяна. Така ще стоят нещата в цяла Европа", коментира Кардонер пред ESPN. #Barcelona have already lost up to £121M due to the coronavirus outbreak, VP Jordi Cardoner has confirmed.



Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

