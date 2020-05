Италия Ериксен: Наложи ми се да прекарам карантината в клубната база 05 май 2020 | 20:04 - Обновена Прочетена 79 0



Халфът на Интер Кристиан Ериксен говори за това как прекарва изолацията заради пандемията от коронавирус, както и за своя трансфер в клуба през януари. "Бягам в подземния паркинг и изчислих, че мога да избягам 35 метра, след което трябва да се обърна и да избягам нови 35 метра на връщане. Не съм пипал топка от 7 седмици. Това е най-дългият период без футбол в живота ми и наистина започва да ми липсва. Тъй като все още си нямам дом в Милано, реших да говоря с Ромелу Лукаку и Ашли Йънг, но те си имат семейства, за които да се грижат, а да спя 14 дни на нечий диван е твърде дълго. Вместо това прекарах карантината в клубната база с готвач и петима служители, които избраха да се самоизолират, за да предпазят своите семейства.



При едно мое шофиране в града ме спря полиция и трябваше с моя лош италиански да обяснявам какво правя, къде отивам и защо не съм си вкъщи. Никога не съм имал толкова много свободно време. Дори не можеш да пазаруваш. Не можем да се оплакваме, тъй като е доста по-сложно за много други. Това обаче е толкова различно от живота, с който сме свикнали. Ние следваме тренировъчните програми, изпратени от клуба, а също и хранителните режими, но трябва да се справяме както можем. "There will always be people at Spurs who will be mad at me, but most of the fans have been positive. I really enjoyed playing there: I met many good people, I have many good memories. I wanted to say goodbye in a different way, but that’s not the way it is in football.” (2/2) — The Spurs Web (@thespursweb) May 5, 2020 Трансферът ми в Интер изглеждаше правилният ход за мен, тъй като те бяха много настойчиви в желанието си да подпишат с мен. Това е важно за играч - да знае, че е желан. Означаваше, че биха сторили всичко, за да ме привлекат. Някои фенове на Тотнъм се ядосаха, когато в едно интревю за ВВС казах, че в Интер имам по-голям шанс да спечеля нещо. Това обаче е истината, има много клубове в Англия, които са по-силни. Винаги ще има хора от "шпорите", които ще ми се сърдят, но повечето фенове бяха позитивни и ми харесваше да играя за клуба. Срещнах някои прекрасни хора и имам хубави спомени. Иска ми се да бях напуснал при други обстоятелства, но не така работи футболът", заяви Ериксен пред датския Jyllands Posten.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

1