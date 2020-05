Лацио възнаграждава Имобиле с нов договор и капитанската лента

От Лацио възнамеряват да възнаградят Чиро Имобиле за изключително силния му сезон с нов договор и капитанската лента на отбора, пише "Гадзета дело спорт".

Нападателят има желание да приключи кариерата си в Рим, като от клуба са готови да се съобразят с това. Ръководството ще му предложи контракт до лятото на 2025 г., когато Имобиле ще е на 35 години. Настоящият капитан на тима Сенад Лулич пък ще му преотстъпи лентата, щом договорът на 34-годишния босненец изтече в края на сезона. През настоящия шампионат италианският национал има впечатляващите 27 гола и 7 асистенции в 26 мача като взе участие в 93% от срещите на Лацио в Серия "А".

