Италия Юве потвърди за двама излекувани, мълчи за Дибала 05 май 2020 | 18:07 Прочетена 80 0



От Ювентус днес публикуваха дълго изявление, в което съобщават за мерките в целия клуб по отношение на пандемията от коронавирус. Споменава се, че Даниеле Ругани и Блес Матюиди са излекувани от заразата, но нищо не се казва за третия болен в тима Пауло Дибала. В последните дни се появиха информации, че аржентинецът е дал отрицателен тест за наличие на COVID-19 в тялото му, като се очаквало и нужното второ потвърждение за това. "Ругани и Матюиди преминаха по протокол през двоен диагностичен тест за коронавирус. Резултатите бяха отрицателни. Следователно, играчите бяха обявени за излекувани на 15 април и вече не са под самоизолация", пише в съобщението. Така двамата ще могат да подновят индивидуални тренировки на клубната база. Dybala still has coronavirus



Juventus have released a statement confirming Daniele Rugani and Blaise Matuidi have tested negative for COVID-19, but Paulo Dybala is not given the all-clear. Players drove into the training ground today at Continassa for testing pic.twitter.com/WT17Wc9Ixv — JohnEgbokhan (@EgbokhanJohn) May 5, 2020

