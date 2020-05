Испания Първи отбор от Ла Лига пропищя от подновяването на тренировките 05 май 2020 | 17:15 - Обновена Прочетена 431 0



Играчите и треньорите на Ейбар излязоха с официална позиция, в която изразяват своя страх да подновят тренировки при разгласения от Ла Лига протокол за тази цел. Това е първият клуб от испанския елит, който се обяви против влязлото в сила от вчера решение местните отбори да могат да подновят занимания. "Футболът ни дава страст и няма нещо, което ни вълнува повече от това да можем да се върнем, да се видим отново и да радваме хората. Без футбол се чувстваме празни, каквито, за съжаление, ще са нашите трибуни.Защитаваме емблема, която представлява хиляди хора и нищо няма да е същото без тях. Спектакълът губи своята същност. Привилегировани сме, забавляваме се тренирайки и играейки всяка една минута, и затова искаме да играем. Но преди футболисти ние сме хора. И както е с голяма част от обществото, ние се безпокоим от санитарната ситуация. Вярно е, че милиони работници са се върнали към своите задачи при много по-малки внимание и санитарни мерки от нас. Мнозина без минимални гаранции. Не е справедливо и ние го знаем. Ние сме привилегировани. Eibar players & coaching staff (not club) release statement saying they're afraid restarting could contribute to a whole new outbreak.



“We are afraid to start an activity where we will not be able to meet the first recommendation of all experts, which is physical distancing... pic.twitter.com/YmdYE1f9Fi — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) May 5, 2020 Страх ни е да започнем една активност, в която няма да можем да изпълним първото изискване на всички експерти - физическата дистанция. Безпокои ни това, че заради любимото ни нещо, може да се заразим, да инфектираме нашите семейства и приятели, както и да допринесем за ново огнище на епидемията с ужасните последствия, които това може да навлече на цялото население. Преди всичко трябва да бъде всеобщото здраве, като сега е моментът тази идея да надделее с факти, а не само с думи. Само с тази ясна предпоставка би имало смисъл да се върнем към шампионата. Молим за гаранции. Изискваме отговорност", се казва в съобщението.

