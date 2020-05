Реал и Барса вперват поглед в "новия Лукаку"

Очертава се да има нова битка на трансферния фронт между Реал Мадрид и Барселона. Според "Рекорд" двата клуба са хвърлили око на 16-годишния нападател на Витория (Гимараеш) Еркулано Набиан, който е висок 182 сантиметра. В Португалия вече е известен като "новия Лукаку" заради приликата си с голмайстора на Интер.

Набиан има 43 гола в юношеските мачове през последните два сезона, като е сензацията на португалската селекция до 17 години, за която има четири попадения в девет срещи. Той е привлякъл интереса и на местните грандове Порто, Бенфика и Спортинг (Лисабон), а във Франция го следят от Пари Сен Жермен и Монако. В родината му изтъкват най-вече физическата му мощ заради структурата на тялото му и неговата масивност. Както е известно, Барселона вече привлече сънародника му Франсиско Тринкао от Брага за 31 млн. евро. Той пък напомня с характеристиките си за Луиш Фиго, като ще се присъедини към новия си отбор през следващия сезон.

