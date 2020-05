Англия Фърдинанд разкри от какво все още се притеснява Кристиано Роналдо 05 май 2020 | 15:08 - Обновена Прочетена 253 0



Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд разказа за впечатленията си от бившия си съотборник Кристиано Роналдо по време на съвместния им период на "Олд Трафорд", като също така посочи какво го отличава от останалите футболисти. "По отношение на таланта си личеше, че го има. Но неговата психика беше различна, той имаше елитно мислене и програмиране. Това те караше да си помислиш "уха". Това хлапе не беше удовлетворено да вкара победен гол в последната минута срещу Фулъм. Той желаеше да го стори във финал на Шампионската лига или за Португалия на голямо първенство. Той постоянно покачваше и покачваше летвата. Cristiano Ronaldo ‘worries about people’s opinions and not getting enough recognition’, says ex-Man Utd pal Ferdinand https://t.co/BwmTcgNME4 — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) May 5, 2020 Дори сега, когато все още си говоря с него по телефона, не мога даже да ви кажа за нещата, от които се оплаква. Той достигна върха, но все още се притеснява какво хората говорят за него и че не получава признанието, което си мисли, че заслужава. Но точно това го прави толкова различен. Той беше луд професионалист и усърден във всяка една тренировка. В началото той се срамуваше да прави допълнителни упражнения. Отиваше на друг терен, вземаше торба с топки, криеше се зад храстите и ги правеше самостоятално. Разликата е, че първоначално той се вълнуваше повече от уменията, но изведнъж започна да мисли за числата", заяви Фърдинанд пред подкаста The Beautiful Game.

