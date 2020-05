Кайли Дженър е секси на тенис корта в тузарското си имение (снимки)

Кайли Дженър вече е спечелила над 1 милиард долара благодарение на марката си за козметика и грижа за кожата.

Пищната красавица, която казва „не” на всички баскетболисти може да си позволи всичко, което поиска и тя показва това постоянно, като демонстрира как харчи богатството си за скъпи коли и частни самолети, с които разполага в риалити формата „Keeping Up With The Kardashians“.

22-годишната блондинка от клана Кардашиян – Дженър отново показа лъскавата страна на своя живот, като сподели поредното фото в социалната мрежа Инстаграм, където разполага със 173 млн. последователи.









Тя позира облечена в черен секси спортен екип на световния бранд „Chanel” и ракета за тенис на корта на имението си за 36,5 млн. долара в Южна Калифорния.

Гримът й беше перфектен в меки бебешки розови тонове от колекцията й Kylie Cosmetics.

Ноктите й също изглеждаха перфектно в бледо розово, но дължината им не е подходяща за игра на тенис.

Новото й имение, което е зад ъгъла на прочутото имение на Playboy, има достатъчно места за Кайли да прави своите фотосесии.