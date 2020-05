Англия Абсурдно: оставащите мачове в Премиър лийг може да са по-кратки от 90 минути 05 май 2020 | 12:18 - Обновена Прочетена 972 0



"Играчите на се глупави. Те трябва да се убедят, че е безопасно да се завърнат, и това да бъде техен избор. Не знам какво ще ни донесе бъдещето, но знаем какви предложения бяха направени и какви идеи са поставени за обсъждане - възможността за повече смени, полувремената да не се играят пълни 45 минути, както и мачове на неутрални стадиони.



Желанието е в идеалния случай да бъде запазена целостта на надпреварата. Това, разбира се, означава да има домакинства и гостувания. И всеки отбор да разполага със същата група от играчи, както преди прекъсването. Трябва да бъдат взети много решения, но преди всичко - може ли сезонът да завърши и това да стане по безопасен начин?", заяви Тейлър. More substitutes?

Under-45 minute halves?

Neutral stadiums?



PFA chief executive Gordon Taylor says a number of changes are being considered for when football returns.



