Кубрат Пулев пред Sky Sports: По-хитър съм от Джошуа! Ще го победя брутално

'Neither me nor Wilder will step aside'@KubratPulev EXCLUSIVE — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 5, 2020 "По-хитър боксьор съм от Антъни Джошуа. И ще го победя. При това, брутално" - думите са на претендента за световната титла в тежка категория на Международната боксова федерация (IBF) Кубрат Пулев Българският боксьор трябва да се качи на ринга срещу притежателя на колана Антъни Джошуа и е уверен, че ще бъде победител.

Джошуа: Срещу Пулев ще е разходка, той не е на моето ниво В интервю за Sky Sports пред Методи Шуманов, Кобрата заяви, че има предимство пред своя опонент и е готов за двубоя. Първоначално мачът беше предвиден за 20 юни, но, заради световната пандемия от коронавирус, беше отменен и все още няма официална дата за провеждането му. Ясно е само, че ще бъде на стадиона на футболния "Тотнъм" в Лондон, като по този начин британецът ще има домакинско предимство. Ето и цялото интервю на Пулев: - Защо мислите, че Антъни Джошуа иска домакинско предимство в мача с вас?

- То е повече от ясно. Защото го е страх. Не виждам друга причина. Защо да бъде точно в Лондон? Защо да не бъде навсякъде другаде по света? Вие ми отговорете! Ние им предложихме всякакви дестинации – Истанбул, Лас Вегас, Ню Йорк, Саудитска Арабия. Отговориха, че с мен Джошуа ще се боксира само в Лондон, или такъв мач няма да има. Аз, естествено, се съгласих. Мен не ме притеснява мястото на двубоя. Никога не съм настоявал тази среща да бъде в София например. От самото начало бях за неутрален терен. Мисля, че така би било най-честно и би отговаряло на феърплея.

- За вас лично коя беше идеалната локация за този сблъсък? - Няма идеална локация за истинския боец. Той се бие навсякъде и не се тревожи от нищо. Избирането на дестинации е за страхливците. За онези, които много говорят, но нищо не правят. Сещам се поне за двама такива, които бяха много силни на приказки, но отказаха категорично да дойдат в София и да се изправят срещу мен – Дилиан Уайт и Джарел Милър. - Много спортни събития вече бяха отложени или се състояха без публика заради епидемията от коронавирус. Опасявате ли се, че тази кризисна ситуация може да се отрази и на вашия сблъсък – например, да го отложи във времето?

- Нямам подобни притеснения. Дори да се наложи да проведем мача без публика, то той пак ще бъде интересен. Да, наложи се да се отложи във времето, но не мисля, че ще е за твърде дълго. Имаме сключен договор и се силно се надявам до края на годината този двубой ще се състои, ще бъде интригуващ и ще покажа на хората кой е по-добрият. - Имате по-голям опит от Джошуа – смятате ли, че сте по-добър на ринга от него?

- Много по-прецизен съм от него. Много по-хитър боксьор съм от него. И ще го победя. При това, брутално. - Смятате ли, че Джошуа се възстанови психически след загубата си от Анди Руис?

- Не, не смятам. Психиката означава човек да го има в себе си, да го носи в себе си. Психиката се изгражда с години, дори още от детска възраст, в семейството, където едно дете израства, след което се утвърждава като самостоятелен човек. Докато неговата е друга и беше въпрос на време да бъде разкрит. - Aко се бяхте изправили срещу Джошуа през октомври 2017 г., щяхте ли да сте първият, победил го на ринга?

- Сигурно. Честно казано, ме е яд. Но нямаше как да се бия в подобен мач с контузия. Така беше рекъл Господ тогава. Сега дойде време да се случи този мач и аз съм по-силен, а и победата ми ще бъде по-сладка. - Вашият промоутър Боб Аръм предрече победа с нокаут за вас. Ще се оправдаят ли очакванията му?

- Боб е уникален човек. Има изключително богат опит. Видял е много в света на бокса, знае много. Изгледал е много бокс в живота си. Той е човек, който почти никога не може да бъде подведен. В случая не греши и аз съм амбициран да оправдая неговите очаквания по възможно най-добрия и най-категоричния начин. - В момента Великобритания държи всички титли в тежка категория – ще успеете ли да прекъснете тази доминация?

- Да. Сигурен съм, че ще го направя. Колкото и да се опитва Еди Хърн да маневрира и да играе игрички, ние с Джошуа трябва да се срещнем и аз да го победя. То просто е писано. - Джошуа настоява да се изправи срещу Тайсън Фюри – ще осуетите ли плановете му?

- Той не може да се изправи срещу Фюри, защото има договор, който е подписал за битка с мен. Договор, в който има заложени клаузи за сериозни неустойки. Отделно, Фюри има договор за трети мач срещу Уайлдър. Нито аз, нито Уайлдър ще отстъпим. - Какво мислите за победата на Фюри над Уайлдър?

- Уайлдър не беше на обичайното си ниво психологически. Това просто не беше Уайлдър, когото всички познаваме. Каква е причината, знае само той. Само казвам, че в този мач той не беше същия боксьор, какъвто сме свикнали да го виждаме на ринга. - Можеше ли да се изправите срещу Тайсън Фюри, вместо Джошуа?

- Имам желание и за такъв мач и ще се радвам, след като победя Джошуа да се бия срещу Фюри. За мен подобен двубой би бил страхотно предизвикателство и би ми доставило огромно удоволствие. - Кой е най-добрият боксьор в тежка категория в света в момента?

- Не знам. Все още няма най-добър. Всички в Топ 10 са добри боксьори, но най-добрият тепърва ще бъде определен. Именно заради това в момента тежката категория е толкова интересна и непредвидима. Но най-добър все пак ще има. В най-скоро време.

