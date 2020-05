eSports Две големи битки от ESL One: Road to Rio 05 май 2020 | 10:10 Прочетена 78 0



Финалната прогноза е на дербито от група "А" на ESL One: Road to Rio между Ninjas in Pyjamas и Team Heretics. Двата отбора са в страхотна форма и логично са първи и трети в групата. NiP е лидер с четири победи и едва една загуба, като формата на играчите е повече от впечатляваща. В много добро състояние се намират и геймърите oт Heretics, но в днешния важен сблъсък ще е нужно голямо голямо спокойствие, с което шведите разполагат. Очакванията са за успех за Ninjas in Pyjamas, който е при



Снимка: hltv

Ще започнем с мача на Георги "SHiPZ" Григоров от ESL One: Road to Rio. Отборът на C0ntact Gaming ще се опита да вземе първа победа в турнира, след като до този момент не успява да стигне до успех. Днес обаче тимът има добър шанс, тъй като се изправя срещу геймърите от North, които също са в трагична форма. Статистиката сочи, че датчаните имат само един успех от последните шест мача. Toва дава отличен шанс за C0ntact да се поздрави с успех, който е при коефициент 2.40в efbet Финалната прогноза е на дербито от група "А" на ESL One: Road to Rio между Ninjas in Pyjamas и Team Heretics. Двата отбора са в страхотна форма и логично са първи и трети в групата. NiP е лидер с четири победи и едва една загуба, като формата на играчите е повече от впечатляваща. В много добро състояние се намират и геймърите oт Heretics, но в днешния важен сблъсък ще е нужно голямо голямо спокойствие, с което шведите разполагат. Очакванията са за успех за Ninjas in Pyjamas, който е при коефициент 1.50 в efbet Източник: prognozi.efbet.com Снимка: hltv

1