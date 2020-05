Лека атлетика Над 77 000 души се включиха едновременно в Wings for Life World Run 2020 04 май 2020 | 17:59 Прочетена 72 0



В неделя (3-ти май) 77,103 човека от 104 държави заедно успяха да постигнат това, което изглеждаше непостижимо в сегашната ситуация. Те бягаха, вървяха и си помагаха един друг по време на глобалното бягане Wings for Life World Run 2020. Физически разделени, но обединени в името на една обща кауза, участниците събраха 2,8 мил евро за намиране на лечение на хората с гръбначни увреждания. Нина Зарина от Русия победи за втори пореден път в глобалната надпревара, като избяга 54,23км. Майкъл Тейлър от Великобритания стана първи при мъжете с 69,92 км. “Всички имахме ограничения и пречки в личен аспект в последните няколко седмици, но ситуацията бавно нещата се възвръщат към нормалния си ритъм. Хората с гръбначни увреждания са в перманентна изолация през целия си живот. Те също си мечтаят да бъдат свободни отново и отново да правят нещата, които обичат.”, каза Анита Герхардтер, изпълнителен директор на неправителствената фондация Wings for Life, чиято мисия е да намери лек за гръбначни увреждания. “Днес повече от 77,000 човека заедно дадоха надежда и допринесоха да се намери начин за прекратяването на перманентната изолация на хиляди хора, приковани в инвалидни колички.” В точно 14:00 часа българско веме, участници от 104 държави и 171 националности дадоха начало на своето бягане, независимо от климатичните и времеви условия на мястото, където се намират. От Австрия до Австралия, от Танзания до Тайван – всички бягаха, спазвайки меркиге за сигурност в различните държави. Последните минути, в бягането останаха новобранецът от Великобритания - Майкъл Тейлър, и двукратният глобален шампион от Швеция, Арън Андерсен. Майкъл успя да поведе надпреварата с избягани 69,92км и остави шведа втори с 68,15км. Короната при жените отиде за рускинята Нина Зарина (54,23км), която остави глобалната шампионка от 2017, Доминика Стелмач, на 2,98км разстояние. Линдзи Вон, най-добрата скиорка за всички времена, коментира: “Невероятно е колко много хора се обединяват заедно в бягането Wings for Life Word Run! Няма друго такова бягане по света. Толкова много събития бяха канселирани, но ето, че има едно, в което успяхме да участваме всички заедно и да бъдем част от една и съща кауза.” Австрийската ски легенда Марсел Хиршър сподели, че “беше чудесно да бъда част от Wings for Life World Run. Да бягам с app беше нещо ново за мен, но наистина забавно. Да знаеш, че едновременно с теб стартират 77,000 човека е неща наистина значително.” В София, въпреки дъждовните климатични условия, бяха регистрирани 125 активно бягащи хора, като броя на включилите се участници в цялата страна надвишава 200. Осмото издание на Wings for Life World Run ще се проведе на 9-ти май 2021 година. 0



