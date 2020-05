ММА Доминик Круз влиза във форма за битката със Сехудо 04 май 2020 | 17:39 Прочетена 47 0



копирано

Бившият шампион в категория петел на UFC, Доминик Круз влезе във форма за предстоящата си битка. Той прие среща с кратко предизвестие срещу Хенри Сехудо и двамата са подглавен двубой на UFC 249 този уикенд във Флорида. 35-годишния боец не се е бил от 2016 година година. Тогава той загуби титлата си, както и серия от 13 поредни победи.



Круз беше надигран от Коди Гарбрандт и загуби с решение. Няколко пъти трябваше да го видим в клетката след загубата, но честите контузии не му позволиха да се завърне. Сега той извади голям късмет, защото Хосе Алдо отпадна от битката със Сехудо и така има шанс да си върне трона. Ето как Круз влезе във форма за битката:

View this post on Instagram A post shared by Dominick Cruz (@dominickcruz) on May 2, 2020 at 8:47am PDT mma.bg Доминик КрузUFC 249

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 47

1