Ювентус направи първата крачка

Шампионът на Италия Ювентус направи първа крачка към завръщането към нормалния си ритъм. Тази сутрин първа група от футболистите са посетили медицинския център на клуба за функционални прегледи и тестове за коронавирус, съобщава Calciomercato. В докторските кабинети са влезли Леонардо Бонучи, Федерико Бернардески, Хуан Куадрадо, Карло Пинсолио и Аарън Рамзи. Резултатите от прегледите все още не са излезли.

Въпросните състезатели си бяха останали в Торино от избухването на пандемията досега и по всичко личи, че първи ще могат и да започнат нормални тренировки. Други като Кристиано Роналдо, които са извън страната, ще трябва да бъдат поставени под карантина след прибирането си.

От днес в Италия може да се тренира индивидуално, а отборните занимания най-вероятно ще са разрешени от 18 май.

We've seen what our boys can do and now it's over to you...



The best of your #JeepGoalChallenge entries!



Powered by @Jeep_People pic.twitter.com/Z27GupMHfl