Лубе привлече опитен разпределител

Solitamente non faccio post dopo vittorie né tantomeno dopo sconfitte, oggi però è il giorno dopo una semifinale persa contro una grande squadra come @olimpia.bergamo a cui vanno i miei complimenti per un match splendido ed incerto fino all’ultimo punto. Bologna sarebbe stato il palcoscenico migliore per questa partitaC’è rammarico e dispiacere per non aver dato alla città di #siena ma soprattutto alla società @emmavillasvolley e a tutti quelli che ci lavorano quella visibilità e quella cassa di risonanza che solo una #finale può dare. #dulcisinfundo dico che sono #orgoglioso #proud di far parte di questa #squadra e condividere con tutti loro le vittorie ma anche le sconfitte nella speranza che siano sempre meno... “...a volte devi combattere la stessa battaglia più di una volta per vincerla...” cit. Margaret Thatcher #legavolley #volleyball #pallavolo #siatkówka

A post shared by Marco Falaschi (@falavolley5) on Jan 30, 2020 at 3:11am PST