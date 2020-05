Колоездене Евроспорт и CGN ще предложат на феновете изживяване от нов тип чрез поредицата на Zwift "Tour for All" 04 май 2020 | 13:52 Прочетена 98 0



Евроспорт и Global Cycling Network (CGN) с гордост ще предложат на феновете на колоезденето изживяване от нов тип чрез поредицата на Zwift "Tour for All" - състезателна поредица, която ще се проведе на виртуалната платформа на Zwift в пет етапа в периода 4-8 май.



Надпреварата, в която ще вземат участие както мъжки, така и женски отбори, ще бъде излъчена на живо на всички платформи на Евроспорт и на глобалното приложение на CGN. Първият съвместен проект на Евроспорт и CGN ще включва множество анализи и коментари и ще предостави на колоездачните фенове повече начини да се насладят на своя любим спорт.



Състезанията ще бъдат излъчвани всеки ден между 16:00 и 18:00 ч. и ще включват някой от най-силните отбори в света като Mitchelton-Scott, EF-Education, NTT, Alpecin-Fenix, Bahrain-McLaren, Canyon//SRAM Racing, CCC-Liv и Boels Dolmans.



Отборите и 25-те най-добри колоездачи ще получават точки през цялата седмица, като в края на всеки ден ще бъде провъзгласяван етапен победител. Също така ще има и междинни точки за всеки етап, както и удвояващи се точки в петия "Кралски" етап.



Етапите ще са дълги между 45 и 75 километра, а надморската височина ще варира от 400 до 1700 метра. В зависимост от тези условия състезателните времена ще бъдат между 1:15 мин. и 2 часа, като отборите ще получават точки въз основа на представянето си във всеки отделен етап.



Андрю Джорджиу, президент на отдел "Глобални спортни права и спортен маркетинг" в Евроспорт, сподели "По време на настоящата пауза в спорта Discovery отново показа способностите си за креативност и създаване на успешни партньорства за да предостави на феновете едно живо предаване от изцяло нов тип. Целта ни е предложим едно динамично и иновативно изживяване, което да сплоти феновете на колоезденето както никога досега".



"Нашият стремеж е да популяризираме каналите от портфолиото на Discovery чрез ползотворното партньорство между Евроспорт и CGN и по този начин да покажем красотата на колоезденето на още по-голям брой фенове" добави Джорджиу.



Саймън Уеър, основател и изпълнителен директор на Play Sports Group, на свой ред сподели "Предвид настоящата глобална ситуация феновете на колоезденето непрестанно търсят нови начини да поддържат страстта си жива и да следят най-актуалните новини около спорта. Смятаме, че е много важно да подкрепяме усилията на отборите и състезателите и да им помогнем да не губят връзката си с феновете в този труден момент. "Tour for All" е чудесен пример за това как състезатели от различни континенти могат да се обединят чрез неугасващата си амбиция да бъдат най-добрите. С новото приложение на CGN ще можем да уловим по чудесен начин атмосферата на професионалните състезания и да я предоставим на феновете по целия свят не само чрез приложението, но и чрез телевизионната и дигитална мрежа на Евроспорт".



Ерик Мин, съосновател и изпълнителен директор на CGN, сподели "Много се радвам, че най-после мога официално да обявя началото на тази поредица, която създадохме съвместно с Евроспорт и CGN, и чрез която феновете на колоезденето ще могат да се насладят на състезание от най-високо качество".



"През последните месеци предоставихме на феновете множество възможност да надникнат зад кулисите на големите колоездачни надпревари. Знам, че много хора бяха нетърпеливи да разберат по какъв начин Zwift ще събере елита на световното колоездене и не мисля, че има по-подходящ момент за тази първа по рода си надпревара от началото на нашия благотворителен месец, в който "Tour for All" ще се пореведе в подкрепа на лекарите и медицинските работници от сдружението "Лекари без граници".



Професионалните серии "Tour for All" са първата от множеството благотворителни инициативи на Zwift през този месец, след който Zwift ще дари 125 хил. долара на "Лекари без граници" за да подпомогне борбата им с COVID-19. Още 125 хил. долара ще станат налични след като 250 00 души успеят да звърша етап в надпреварата. Една от главните цели на проекта е да даде възможност на феновете да влязат в ролята на своите любими състезатели и да преминат по същите етапи, по които преминават и те. 0



