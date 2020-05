Бейзбол Снел направи Тампа Бей шампион във виртуалната Лига на играчите (видео) 04 май 2020 | 12:19 Прочетена 70 0



Финалната серия беше излъчвана на живо по ESPN и имаше благотворителен характер. Благодарение на шампионската титла на Снел, детската фондация The Boys & Girls Clubs of the Suncoast ще получи дарение от $25 000 от името на Тампа Бей. Отделно МЛБ, асоциацията на играчите (MLBPA) и производителят на играта "Сони" даряват по $5000 от името на всеки участник в надпреварата.



Raise the banner. pic.twitter.com/Nlb2xJX7Vp — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 3, 2020

В първенството се включиха по един представител на 30-те клуба от Висшата лига, които изиграха редовен сезон от 29 мача плюс директни елиминации в три кръга (1/4-финали, 1/2-финали, финал). Всеки бейзболист излъчваше своите мачове онлайн в персоналния си профил в "Туич" или YouTube.



След гласуване на феновете за Най-добър играч в света на MLB: The Show 20 беше избран Джоуи Гало (Тексас Рейнджърс), който стартира кампанията с баланс 11-0 и беше поставен под №2 в плейофите. На 1/4-финалите обаче под негово управление "рейнджърите" отпаднаха от Чикаго Къбс на Йън Хап с 1-2 победи.



Ето останалите индивидуални награди:



Най-добро име в "Туич": Бо Бишет (Торонто Блу Джейс) – BoFlows



Най-добър "мениджър": Дуайт Смит-младши (Балтимор Ориолс) – Смит класира "скорците" за плейофите с баланс 19-10 въпреки нищожния рейтинг (69) на отбора в играта



Най-забавен стриймър: Брет Филипс (Канзас Сити Роялс)



MVP в играта: Аарън Хикс (Ню Йорк Янкис) – със съотборника си Томи Кейнли на дистанционното Хикс удари 14 хоумръна и записа 28 RBI в 29 мача



Най-добър диалог: Рийс Хоскинс (Филаделфия Филис) и Коул Тъкър (Питсбърг Пайрътс) – по време на мача помежду им Тъкър обеща на Хоскинс един ден да кръсти първородното си дете на него, ако в следващото си батиране той удари хоумрън. При следващото хвърляне Хоскинс удари хоумрън.



Най-добро "камео": Джоуи Гало (Тексас Рейнджърс) – универсалният играч на "рейнджърите" удари 13 хоумръна и постигна 26 RBI със своя собствен образ в играта.



