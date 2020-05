Тенис Григор Димитров дарява средства за ваксина срещу COVID-19 04 май 2020 | 11:27 Прочетена 193 0



копирано

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се включи в инициативата на Global Response за набиране на средства в борбата срещу коронавируса.

Организацията е по инициатива на Европейската комисия. Бившият №3 в света засне специално видео, а събитието по набиране на средства, целящо да събере 7,5 милиарда евро, ще се състои днес.

Thank you @GrigorDimitrov for joining the #GlobalResponse!

One step closer to hearing game, set and match against coronavirus. Tomorrow the pledging event to raise €7.5 billion will take place.



Learn more: https://t.co/B9QLTFJOf6 #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/GZVtwncFlp — European Commission (@EU_Commission) May 3, 2020

"Днес целият свят е изправен пред силен и опасен противник – коронавируса. Урокът, който научих от спорта, е, че ние сме силни обединени. Моят отбор играе критична роля за всеки индивидуален успех, който имам. По този начин международната организация от наука и проучвания е ключът към успешната борба с коронавируса.

Организацията е по инициатива на Европейската комисия. Бившият №3 в света засне специално видео, а събитието по набиране на средства, целящо да събере 7,5 милиарда евро, ще се състои днес."Днес целият свят е изправен пред силен и опасен противник – коронавируса. Урокът, който научих от спорта, е, че ние сме силни обединени. Моят отбор играе критична роля за всеки индивидуален успех, който имам. По този начин международната организация от наука и проучвания е ключът към успешната борба с коронавируса. Нека дадем на най-добрите учени и предприемачи инструментите и нашата подкрепа, за да се създаде ваксина, лечение и диагностициране на вируса. Това ще ни доближи до завършване на гейма, сета и мача. За здравето на човечеството срещу коронавируса. Благодаря ви!", каза Григор Димитров във видеото.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 193

1